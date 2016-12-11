В результаті вибуху в Туреччині загинули 13 людей, українці не постраждали

В результаті вибуху біля стадіону в Стамбулі загинули щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в поліції.

Телеканал "Аль-Джазіра" повідомляє про 15 загиблих.

Також за даними телеканалу NTV 38 осіб отримали поранення.

Вибух стався увечері 10 грудня біля арени футбольного клубу "Бешикташ". Замінований автомобіль вибухнув поряд з автобусом поліцейських. Повідомлялося, що поранення отримали 20 поліцейських.

Відзначається, що могло статися два вибухи.

1 of 2 bombings in Istanbul on Saturday is considered a suicide attack, interior minister tells Turkish media. https://t.co/sNemCfwVSf pic.twitter.com/hHQoMT0Eds — CNN Breaking News (@cnnbrk) 10 грудня 2016 р.

Генкосульство України в Стамбулі повідомляє, що українців серед постраждалих немає.