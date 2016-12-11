В результаті вибуху в Туреччині загинули 13 людей, українці не постраждали

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Неділя, 11 грудня 2016, 00:27

В результаті вибуху біля стадіону в Стамбулі загинули щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в поліції.

Телеканал "Аль-Джазіра" повідомляє про 15 загиблих.

Також за даними телеканалу NTV 38 осіб отримали поранення.

Вибух стався увечері 10 грудня біля арени футбольного клубу "Бешикташ". Замінований автомобіль вибухнув поряд з автобусом поліцейських. Повідомлялося, що поранення отримали 20 поліцейських.

Відзначається, що могло статися два вибухи.

Генкосульство України в Стамбулі повідомляє, що українців серед постраждалих немає.

Теми: Туреччина вибух
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