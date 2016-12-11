Джемілєв: Окупанти в Криму вживають заходів щодо зміни демографічної ситуації

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Неділя, 11 грудня 2016, 02:52

Росія порушує Женевську конвенцію і здійснює військові злочини в анексованому Криму.

Про це заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком, прокурором АР Крим Гюндузом Мамедовим і юристом Української Гельсінської спілки з прав людини Дариною Свиридовою.

"Мустафа Джемілєв підкреслив, що на території АР Крим окупантами здійснюються заходи щодо зміни демографічної ситуації. Згідно ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни зазначені дії кваліфікуються як військовий злочин", - йдеться в повідомленні на сторінці Джемілєва в Facebook.

Луценко, в свою чергу, зазначив, що доповідав про дане питання в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. За його словами, ця інформація була сприйнята в МКС з дуже високою зацікавленістю.

Він зазначив, що в його відомстві очікують на будь-які свідчення про факти порушення прав людини в Криму і гарантують свідкам або постраждалим від незаконних дій місцевих чиновників захист і анонімність.

Теми: Крим анексія
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