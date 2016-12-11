АТО: 70 обстрілів, бойовики били з забороненої зброї

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Неділя, 11 грудня 2016, 06:25

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 70 разів обстрілювали позиції українських сил на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку.

"З артилерії 152 та 122 міліметри окупанти обстріляли Водяне, Широкине, Лебединське, Талаківку, а з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Талаківку, Красногорівку, Лебединське, Гнутове, Мар’їнку та Павлопіль. По Широкиному вогонь вів і танк", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку з 122 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Новотошківку. З мінометів вони били по Новозванівці, Троїцькому та Кримському. З гранатометів і стрілецької зброї - по Станиці Луганській, Новозванівці, Лопаскіному, Попасній, Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів сепаратисти вели вогонь поблизу Луганського, а в районі Авдіївки, Верхньоторецького і Зайцевого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Теми: АТО Донбас
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