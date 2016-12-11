Керрі звинуватив Асада у військових злочинах в Алеппо

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Неділя, 11 грудня 2016, 07:43

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що бомбардування урядовими силами Сирії міста Алеппо - це військовий злочин і закликав покровителів Дамаска Росію та Іран допомогти покласти край цим діям.

Керрі виступив з такою заявою 10 грудня після зустрічі в Парижі з представниками сирійської опозиції і провідними європейськими дипломатами, передає "Радіо Свобода".

"Росія і Асад... перебувають у панівному становищі, щоб показати трохи милосердя", - сказав він.

Також в ході зустрічі міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро в черговий раз закликав до дипломатичного вирішення конфлікту, який триває майже шість років.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон сказав, що "не може бути ніякого військового рішення в Сирії".

Теми: Сирія США
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