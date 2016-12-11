У 13 областях проходять місцеві вибори

11 грудня відбуваються вибори місцевої ради та голови у 41 об’єднаній територіальній громаді в 13 областях.

Так, вибори проходять в об'єднаних територіальних громадах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей.

З них 3 є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами, повідомляє громадянська мережа "Опора".

Проведення цих виборів є заключним етапом об’єднання територіальних громад і набуття повноважень новими органами самоврядування.

Голосування відбувається з 08:00 до 20:00.

За період спостереження "Опора" відзначає проблеми із поінформованістю виборців про заплановані вибори та їхню низьку вмотивованість брати участь у голосуванні. Ця тенденція характерна для більшості громад, хоча в окремих з них фіксується висока зацікавленість громадян у виборчому процесі.

Фактором, який також може негативно вплинути на активність виборців у день голосування, є низька попередня агітаційна активність місцевих організацій політичних партій та кандидатів, зазначають в "Опорі".

Українська правда