Бойовиків ІДІЛ вибили з сирійської Пальміри

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Неділя, 11 грудня 2016, 09:55

За даними спостерігачів, масовані авіаудари російських військово-повітряних сил змусили бойовиків "Ісламської держави" (ІД) залишити сирійську Пальміру.

Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на агенцію AFP.

"Інтенсивні російські бомбардування з минулої ночі змусили ІД вийти із Пальміри, лише через кілька годин після того як джихадисти відвоювали контроль над містом", - заявив керівник Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель Рахман.

За його словами, внаслідок авіаударів велика кількість бойовиків загинула.

Водночас, як повідомляє РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, літаки повітряно-космічних сил Росії протягом ночі нанесли 64 повітряних удари по скупченнях, позиціях, колонах і резервах бойовиків "Ісламського держави".

За даними оборонного відомства РФ, знищено 11 одиниць танків і бойових машин піхоти, 31 оснащений крупнокаліберними кулеметами автомобіль і понад 300 бойовиків.

"Протягом минулої ночі за активної підтримки авіації ПКС Росії сирійські урядові війська відбили всі атаки терористів на Пальміру. Атакуючі бойовики активно застосовували начинені вибухівкою автомобілі зі смертниками, бронетехніку і реактивну артилерію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, терористи ІД розпочали атаку на місто 8 грудня, захопивши територію на північний захід від Пальміри, зокрема частину газових та нафтових родовищ, які розташовані на цій території.

Пальміра майже протягом року перебувала під контролем бойовиків ІД - із травня 2015 року по березень 2016-го. За цей час ісламісти зруйнували та розграбували частину античних пам'яток. Наприкінці березня сирійська армія звільнила старовинне місто від ісламістів.

Теми: Сирія
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