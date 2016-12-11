Вибори в тергромадах: п'яний виборець заснув у кабінці

На Полтавщині на ДВК №530060 Сергіївської об’єднаної територіальної громади нетверезий виборець, отримавши виборчий бюлетень, зайшов в кабінку для голосування і заснув у ній.

Як повідомляє громадянська мережа "Опора", чоловік прийшов голосувати разом із сестрою й був трохи на підпитку. Проте, бюлетень чоловікові дали й він зайшов до кабінки й довго з неї не виходив.

Наступний виборець, який мав намір проголосувати, через шпарину кабінки побачив, що у ній спить чоловік. Про це він повідомив членів комісії. Була викликана поліція.

"За рішенням голови комісії, аби чоловік все ж віддав свій голос, його сестрі дали змогу йому допомогти (адже фізично він не міг самостійно зробити це) й під контролем поліції він вкинув бюлетень в урну. Після цього поліція вивела нетверезого виборця з приміщення", - повідомляє "Опора".

Крім того, на Миколаївщині в селі Воронівка Олександрівської селищної об’єднаної громади члени виборчої дільниці №480198 видали виборцю бюлетень без пред’явлення паспорта.

Як прокоментували члени ДВК спостерігачу Громадянської мережі "Опора", вони і так знають в обличчя виборця бабу Катю.

Спостерігачі "Опори" склали відповідний акт про порушення.

Повідомляється також, що у Лосинівці Чернігівської області на ДВК 740457 у бюлетенях відсутній кандидат в депутати Руденко Володимир Миколайович, самовисуванець.

Крім того, на Чернігівщині у переддень виборів на стовпах уздовж центральної вулиці смт Гончарівське з’явилися листівки із закликом "Голосуй за команду", назвою та символікою ВО "Батьківщина".

Агітаційні листівки розклеїли вже після завершення часу, встановленого для ведення передвиборної кампанії, – у суботу, 10 грудня. За словами спостерігача "Опори", 9 грудня листівок ще не було.

Спостерігач вказала на цей факт п’ятьом поліцейським, які охороняли бюлетені для голосування у місцевому Будинку офіцерів, однак вони пояснили, що не можуть відреагувати, оскільки їм заборонено залишати приміщення. Відтак представниця "Опори" викликала поліцію за телефоном 102, після чого двоє працівників правоохоронних органів таки вийшли з Будинку офіцерів, взяли пояснення і зафіксували порушення.

Як відомо, 11 грудня проходять вибори місцевої ради та голови у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Українська правда