У Туреччині кількість загиблих в результаті теракту зросла до 38 осіб
У Стамбулі кількість загиблих внаслідок вибухів в районі Бешикташ поблизу стадіона Vodafone Arena зросла до 38 осіб.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, повідомляє Associated Press.
За словами міністра, серед загиблих - 30 співробітників правоохоронних органів.
Раніше повідомлялося, що в результаті двох вибухів загинули 29 осіб, серед яких двоє цивільних і 27 співробітників поліції, ще 166 осіб отримали поранення.
Повідомляється, що 10 підозрюваних були затримані у зв'язку з терактом.
За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, мішенню нападів були поліцейські і цивільні особи, а мета - якомога більше жертв.
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