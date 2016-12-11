На Харківщині загинув 54-річний демобілізований

У Харківській області відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство" за фактом виявлення тіла 54-річного демобілізованого з військової частини.

Про це повідомили в управлінні поліції Харківської області.

Зазначається, що 10 грудня до поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив про виявлення тіла.

"Поблизу с.Цапівка Золочівського району правоохоронці знайшли тіло людини, одягненої у камуфляжний одяг. Інформацію по даному факту повідомлено до Військової прокуратури Харківської області. Встановлено особу загиблого. Ним виявися 54-річний мешканець Великобурлуцького району. Чоловік у жовтні поточного року був демобілізований з військової частини", - повідомили у поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) КК України, встановлюються обставини події.