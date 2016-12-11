На Харківщині загинув 54-річний демобілізований

00
0
Неділя, 11 грудня 2016, 16:08

У Харківській області відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство" за фактом виявлення тіла 54-річного демобілізованого з військової частини. 

Про це повідомили в управлінні поліції Харківської області.

Зазначається, що 10 грудня до поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив про виявлення тіла

"Поблизу с.Цапівка Золочівського району правоохоронці знайшли тіло людини, одягненої у камуфляжний одягІнформацію по даному факту повідомлено до Військової прокуратури Харківської області. Встановлено особу загиблого. Ним виявися 54-річний мешканець Великобурлуцького району. Чоловік у жовтні поточного року був демобілізований з військової частини", - повідомили у поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) КК України, встановлюються обставини події.

Теми: Харківська область поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Харківщині понад 2 тис абонентів залишилися без тепла 7 грудня 2016, 04:36
На Харківщині обстріляли авто "азовця" й радника губернатора 2 грудня 2016, 12:17
Екс-керівника харківського "Облавтодору" затримали за корупцію 23 листопада 2016, 15:06
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
До "банди з Княжичів" причетний екс-співробітник ГУБОЗ – МВС
Інтерпол відмовився оголошувати в розшук Онищенка – росЗМІ
У Перемишлі на марші під патронатом мера кричали "Смерть українцям"
АТО: троє військових загинули, двох поранено
Усі новини
Люди

Жінка з Данії обігнала Обаму й Папу Франциска, очоливши рейтинг людей, які надихають

Воздвиженка

Де працювати, їсти, пити і розважатися