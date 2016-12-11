Бойовики ІДІЛ знову захопили Пальміру

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Неділя, 11 грудня 2016, 16:17

Терористичне угрупування "Ісламська держава" знову зайняло сирійське історичне місто Пальміру.

Як повідомляє DW з посиланням на AFP та дані спостерігачів, це сталося після того, як сирійські збройні сили вийшли з безлюдного міста.

"Попри тривалі авіаудари, ІД відвоювала усю Пальміру після того, як сирійська армія вийшла з міста на південь", - заявив глава Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель Рахман.

За його словами, джихадисти блискавично зайняли усе місто після того, як їм вдалося захопити північну околицю та стратегічні висоти. 

Раніше спостерігачі повідомляли, що масовані авіаудари російських військово-повітряних сил змусили бойовиків "Ісламської держави" залишити Пальміру.

Теми: Сирія тероризм
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