Трамп заявив, що Китай не має диктувати умови Вашингтону

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Неділя, 11 грудня 2016, 17:56

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче, щоб Китай диктував Вашингтону будь-які умови.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Фокс-ньюс", коментуючи телефонну розмову з керівником адміністрації Тайваню.

"Я не знаю, чому ми повинні бути прив'язані до політики єдиного Китаю. Я не хочу, щоб Китай диктував мені (умови)", - заявив Трамп.

Як відомо, з 1979 року у США діє закон про відносини з Тайванем, який закріплює співпрацю у багатьох сферах, але оминає увагою загальноприйняті дипломатичні зносини. Китай розглядає Тайвань як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем. Цієї політики "єдиного Китаю" дотримуються і США. Цай Інвень не приймає її.

На початку грудня новообраний президент США вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню Цай Інвень. У перехідній команді Трампа зазначили, що він обговорив "тісні зв'язки у сфері економіки, політики та безпеки". 

Сам  Трамп у своєму Twitter'і повідомив, що Цай сама подзвонила йому, аби привітати з перемогою на президентських виборах в США.

Китай відреагував на факт бесіди, попередивши Вашингтон, що така практика може призвести до погіршення відносин між двома країнами.

Інтерфакс-Україна

Теми: Трамп США Китай
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