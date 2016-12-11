Трамп заявив, що Китай не має диктувати умови Вашингтону
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче, щоб Китай диктував Вашингтону будь-які умови.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Фокс-ньюс", коментуючи телефонну розмову з керівником адміністрації Тайваню.
"Я не знаю, чому ми повинні бути прив'язані до політики єдиного Китаю. Я не хочу, щоб Китай диктував мені (умови)", - заявив Трамп.
Як відомо, з 1979 року у США діє закон про відносини з Тайванем, який закріплює співпрацю у багатьох сферах, але оминає увагою загальноприйняті дипломатичні зносини. Китай розглядає Тайвань як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем. Цієї політики "єдиного Китаю" дотримуються і США. Цай Інвень не приймає її.
На початку грудня новообраний президент США вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню Цай Інвень. У перехідній команді Трампа зазначили, що він обговорив "тісні зв'язки у сфері економіки, політики та безпеки".
Сам Трамп у своєму Twitter'і повідомив, що Цай сама подзвонила йому, аби привітати з перемогою на президентських виборах в США.
Китай відреагував на факт бесіди, попередивши Вашингтон, що така практика може призвести до погіршення відносин між двома країнами.
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