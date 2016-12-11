Спецоперація у Затоці: Зловмисникам інкримінують злочини за 5 статтями

Підозрюваним у причетності до діяльності злочинного угрупування, яке займалося махінаціями із землею у н.п. Затока (Одеська обл.) інкримінують вчинення злочинів, передбачених 5 статтями Кримінального кодексу України.

Про це 11 грудня повідомили у Нацполіції України з посиланням на главу МВС Арсена Авакова.

Зокрема йдеться про ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем). ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК.

"До складу ОЗУ, окрім чиновників місцевих органів влади, входять місцеві судді, прокурори, працівники СБУ та Нацполіції. Обшуки в рамках спецоперації проводяться в офісних приміщеннях та місцях проживання осіб, які причетні до скоєння кримінальних правопорушень на території м. Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, напередодні глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у Затоці представники Нацполіції, ГПУ та СБУ проводять масштабну операцію, обшуки та затримання, зафіксовано і внесено у провадження понад 50 епізодів злочинів.