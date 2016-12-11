Бойовики збільшили інтенсивність обстрілів у напрямку Маріуполя

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Неділя, 11 грудня 2016, 19:48

11 грудня бойовики значно збільшили інтенсивність обстрілів зосередивши вогонь на Маріупольському напрямку. 

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, загалом до 17:00 бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ 26 разів. 

"Декілька разів поспіль зі 122-мм артилерії та мінометів було обстріляно Талаківку, Красногорівку, Новоселівку Другу, Чермалик та Водяне. По Красногорівці вогонь вів снайпер. По Широкиному понад 10 разів бойовики вели вогонь з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та танку", - зазначили у штабі.

За даними прес-центру АТО, вночі зі 120-мм мінометів бойовики обстріляли Кримське, зі стрілецької зброї - Попасну на Луганському напрямку, на Маріупольському з гранатометів – Павлопіль.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики ОРЛО стріляли по Балці Кошарній та Кримському, на Донецькому напрямку по н.п. Луганське - з БМП та великокаліберних кулеметів. 

Теми: АТО Донбас
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