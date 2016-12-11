ОПОРА: На виборах у громадах - агітація, "чорний піар" з Царьовим та інші порушення

На виборах у місцевих громадах у Дніпропетровській області спостерігачі зафіксували випадки присутності агітматеріалів, процедурні порушення, та "чорний піар".

За повідомленням ГМ "Опора", у с.Аули Криничанського району в день голосування на виборах в об'єднаних територіальних громадах виявили, що на дошці оголошень розміщені друковані агітаційні матеріали двох кандидатів на посаду голови Аульської селищної ради.

"Агітматеріали були розташовані поряд з Аульською селищною виборчою комісією та ДВК №121782, ніхто з членів комісій не відреагував на порушення. Спостерігачі склали акт, комісія відреагувала і порушення було усунуто", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі також зафіксували друковані матеріали без вихідних даних з "чорним піаром" проти кандидата на посаду селищного голови Криничанської ОТГ Галини Філімонової, де вона зображена разом з екс-депутатом ВР, сепаратистом Олегом Царьовим.

Також було зафіксовано недостатню кількість кабінок та скриньок для голосування на ДВК Божедарівської ОТГ (Криничанський р-н), зокрема на ДВК №120191 (середня) були 3 кабінки та 3 скриньки голосування, ДВК №120188 (велика) - 2 скриньки та 2 кабінки, на ДВК №120187 (велика) - 6 кабінок та 3 скриньки.

Під час підрахунку голосів на ДВК №120187 (смт. Божедарівка, Дніпропетровська область) зникло світло, комісія в цей час підраховувала бюлетені на посаду голови об’єднаної територіальної громади.

"На кілька хвилин підрахунок припинили, але завдяки тому, що у спостерігачів та деяких членів комісії були ліхтарі, при їх світлі підрахунок продовжують. За наявною інформацією, освітлення зникло у всьому смт. Божедарівка й наразі невідомо, коли відновиться", - зазначили в "Опорі".

У Волинській області cтаном на 19:00 було зафіксовано масові випадки появи виборців на дільницях без паспортів; на одній із дільниць виявлено бюлетень, у якому кандидати розташовані не в алфавітному порядку.

Зокрема, на дільниці №070670 с. Галузія поява місцевих жителів без паспортів набула масового характеру. Члени виборчої комісії спочатку були готові видавати таким виборцям бюлетені, але після зауваження спостерігача відмовилися це робити.

У Чернігівській області на ДВК №740320 члени комісії попередньо не проставили номер дільниці на виборчих бюлетенях, хоча згідно із законодавством мали зробити це під час приймання бюлетенів.

За даними спостерігачів, вписуючи номер дільниці, члени комісії нерідко плуталися і зазначали різні номери, а під час видачі бюлетенів члени комісії зазначають у них номер виборця у списку виборців.

Також у "Опорі" повідомили дані щодо явки виборців станом на 20:00.

Як відомо, 11 грудня відбуваються вибори місцевих рад та голів у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей, 3 з них є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.

Українська правда