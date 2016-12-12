На Вінниччині у виборах в ОТГ взяли участь 56,8% виборців

00
0
Понеділок, 12 грудня 2016, 02:36

Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні на перших виборах об’єднаних територіальних громад Вінниччини, склала, за даними спостерігачів, 56,8%.

Про це повідомили представники Громадянської мережі ОПОРА у Вінницькій області, передає Укрінформ.

"На момент завершення голосування середній показник явки виборців за даними з семи ОТГ становить 56,8%", - повідомили в ОПОРІ.

Загалом, із 24341 виборців, включених до списків, своїм правом на волевиявлення скористалися 13825 осіб.

Виборчий процес відбувається у штатному режимі, без суттєвих порушень. Усі виборчі дільниці закрилися вчасно, ДВК розпочали підрахунок голосів.

Теми: вибори Вінницька область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОПОРА: На виборах у громадах - агітація, "чорний піар" з Царьовим та інші порушення 11 грудня 2016, 22:52
Вибори: На Херсонщині активісти без документів "допомагають" охороняти порядок 11 грудня 2016, 19:04
Найактивніше на місцевих виборах голосують на Волині 11 грудня 2016, 16:44
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна попросить розслідувати інцидент на марші у Перемишлі
Бойовики збільшили інтенсивність обстрілів у напрямку Маріуполя
Росія "зламала" секретні файли Бундестагу - ЗМІ
Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками "ДНР" та "ЛНР" - ЗМІ
Усі новини
Шляхами письменників

10 місць, куди варто поїхати справжнім фанатам літератури

Інтерв`ю

Тарас Лютий: Філософія – це любов до мудрості, а не торгівля думками