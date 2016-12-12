Британія: Росія - не партнер, а стратегічний суперник Заходу

00
0
Понеділок, 12 грудня 2016, 03:47

Західним країнам не слід розглядати Росію як рівноправного партнера.

Про це міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив в інтерв'ю BBC.

Цьому коментарю передував ряд призначень, зроблених обраним президентом США Дональдом Трампом, які свідчать про те, що нова адміністрація у Вашингтоні може налагодити тепліші відносини з Володимиром Путіним.

Зокрема, очікується, що Трамп призначить на посаду держсекретаря виконавчого директора компанії Exxon Mobil Рекса Тіллерсона і, таким чином, цей важливий пост займе людина, що має тісні зв'язки з російською владою і навіть нагороджена російським орденом Дружби.

Все це сильно турбує ряд європейських союзників США, особливо деякі країни Східної Європи.

"Я готовий працювати з новим міністром оборони США Джиеймсом Меттісом, протистояти російській агресії щодо НАТО, знижувати напруженість у відносинах з Москвою, продовжувати, як я вже раніше говорив, співпрацю з Росією з метою врегулювання ситуації в Сирії", - сказав Феллон.

"Але це не означає, що ми повинні ставитися до Росії на рівних. Росія - це стратегічний суперник Заходу, і ми повинні усвідомлювати це", - підкреслив міністр.

Теми: Велика Британія Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Британський парламент підтримав урядовий план Brexit 8 грудня 2016, 05:45
Експерта, який розслідував справу Литвиненка, знайшли зарізаним 25 листопада 2016, 16:58
В уряду Британії немає чіткого плану Brexit – ЗМІ 15 листопада 2016, 15:12
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна попросить розслідувати інцидент на марші у Перемишлі
Бойовики збільшили інтенсивність обстрілів у напрямку Маріуполя
Росія "зламала" секретні файли Бундестагу - ЗМІ
Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками "ДНР" та "ЛНР" - ЗМІ
Усі новини
Де читати про книжки

5 тематичних українських сайтів

Воздвиженка

Де працювати, їсти, пити і розважатися