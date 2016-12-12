Британія: Росія - не партнер, а стратегічний суперник Заходу

Західним країнам не слід розглядати Росію як рівноправного партнера.

Про це міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив в інтерв'ю BBC.

Цьому коментарю передував ряд призначень, зроблених обраним президентом США Дональдом Трампом, які свідчать про те, що нова адміністрація у Вашингтоні може налагодити тепліші відносини з Володимиром Путіним.

Зокрема, очікується, що Трамп призначить на посаду держсекретаря виконавчого директора компанії Exxon Mobil Рекса Тіллерсона і, таким чином, цей важливий пост займе людина, що має тісні зв'язки з російською владою і навіть нагороджена російським орденом Дружби.

Все це сильно турбує ряд європейських союзників США, особливо деякі країни Східної Європи.

"Я готовий працювати з новим міністром оборони США Джиеймсом Меттісом, протистояти російській агресії щодо НАТО, знижувати напруженість у відносинах з Москвою, продовжувати, як я вже раніше говорив, співпрацю з Росією з метою врегулювання ситуації в Сирії", - сказав Феллон.

"Але це не означає, що ми повинні ставитися до Росії на рівних. Росія - це стратегічний суперник Заходу, і ми повинні усвідомлювати це", - підкреслив міністр.