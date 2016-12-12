Нетаньяху хоче домовитися з Трампом про скасування угоди з Іраном

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Понеділок, 12 грудня 2016, 07:07

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він має намір домовитися з обраним президентом США Дональдом Трампом про скасування ядерної угоди з Іраном.

Про це пише BBC.

В інтерв'ю американському телеканалу Сі-бі-ес ізраїльський прем'єр сказав, що у нього є як мінімум п'ять варіантів розірвання цієї угоди. Подробиць він не уточнив.

Нетаньяху додав, що у нього було чимало розбіжностей з президентом Бараком Обамою, найвідоміша з яких стосувалося саме Ірану - Обама прагнув укласти ядерну угоду з Тегераном, незважаючи на заперечення ізраїльського прем'єра.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив минулого тижня, що не дозволить Трампу розірвати угоду, підписану Іраном і шістьма країнами в липні 2015 року.

В ході своєї передвиборної кампанії Трамп різко критикував угоду з Іраном. У вересні 2015 року під час виступу перед прихильниками він назвав цю угоду "найгіршою угодою, яка будь-коли укладалась".

Нетаньяху також критикує домовленості з Іраном. На його думку, угода не перешкоджає створенню ядерної бомби в Ірані, а, навпаки, сприяє цьому.

Ядерна угода з Іраном передбачає, що Тегеран гарантує відмову від розробок ядерної зброї, позбавляється від більшої частини ядерного палива і забезпечує допуск інспекторів МАГАТЕ на атомні об'єкти.

Захід натомість знімає з Ірану санкції, пов'язані з підозрами в розробці ядерної зброї.

Теми: Ізраїль Іран США Трамп ядерна зброя
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