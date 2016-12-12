Тандіт: Савченко не попереджала СБУ про зустріч з ватажками бойовиків

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Понеділок, 12 грудня 2016, 09:41

Депутат Надія Савченко не попереджала СБУ про поїздку до Мінська на зустріч з ватажками ОРДО і ОРЛО.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

При цьому він зазначив, що СБУ фактично знає про переміщення за лінією дотику або за кордон українських політиків.

"Ми збираємо інформацію, пов'язану не тільки з поїздкою Надії Савченко в Білорусь, а й з іншими політиками в інші країни. Все, що пов'язано з темою звільнення заручників, для нас дуже актуально. Ми цю інформацію будемо перевіряти і з'ясовувати подробиці, в тому числі і з Надією Савченко", - сказав Тандіт.

"Ми використовуємо абсолютно всі можливі способи для того, щоб прискорити процес звільнення наших заручників. Крім офіційних переговірників, офіційних осіб, в цих переговорах беруть участь різні люди: і представники громадських організацій, і політики, і нардепи, і представники конфесій різних церков", - повідомив він.

"Для нас важливо, щоб хлопці були звільнені. Ми зацікавлені в тому, щоб можливості, які з'являються, робити все, щоб хлопці повернулися. Важливо пам'ятати, що ми українці, і в переговорах з ОРЛО і ОРДО пам'ятати про те, що ми маємо право, це наша територія", - зазначив Тандіт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Савченко днями таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

ЗМІ також писали, що нібито ФСБ розробляється сценарій втягування родичів заручників у процес з метою тиску на Україну, щоб змусити офіційну владу вести прямі переговори, які очолить сама Савченко.

Теми: Савченко
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Коментарі — 4
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IP: 95.67.69.---shustro.live12.12.2016 10:55
Ця зустріч відбувалася за сприяння ФСБ. Тобто нардеп Савченко контактує зі спецслужбами ворожої держави в обхід наших спецслужб. Те саме, що "Ворошилов контактує з Борманом, не ставлячи до відома Сталіна."
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk12.12.2016 10:36
Коли стало зрозуміло, що ідея Новоросії накрилась мідним тазіком, то нова ціль Росії стала впихнути ОРЛДО в Україну. Так нахрапом це не вийшло. Тепер в Росії є проміжна ціль-заставити Україну сісти за стіл переговорів з терористами. І якщо Росіїя це зуміє зробити, то далі буде ефект доміно. Для цього напевно і випустили Савченко. Не важко собі уявити що було б якби під час ВВВ хтось з депутатів СРСР поїхав самочинно на зустріч з Гітлером та Рібентропом. Чому це зходить з рук Савченко? Дуже просто: Порошенко і наша влада в цілому готові все здати на умовах Москви. Але, як завжди, Порошенко хоче це зробити чужими руками на випадок, що якщо потім люди почнуть "переговорників" вішати на фонарях сказати-а я тут ні при чому.
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IP: 94.76.66.---samal12.12.2016 10:28
Тоді і СБУ не попередить Саву.
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IP: 46.202.18.---8000012.12.2016 10:09
Абсолютно правильно Савченко зробила - бо СБУ - купа проблем геморою та зради , і сумніваюсь що хтось СБУ довіряє чи бере до уваги. Шарашкіна контора з "серйозною ксівою".
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