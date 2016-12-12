Суд продовжив арешт Чийгоза до квітня

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Понеділок, 12 грудня 2016, 10:58

Суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання прокуратури та продовжив термін арешту для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до 8 квітня 2017 року.

Про це 12 грудня повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов. 

"Кримські судді продовжили термін утримання під вартою Ахтему Чийгозу на 3 місяці з 8 січня до 8 квітня 2017 року", - написав Полозов.

Як відомо, Ахтем Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого". Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному обвинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".

Українська правда

Теми: Крим анексія суд
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