Мінекології призначило керувати заповідником людину, яка не знає, що таке екосистема

У мережі виклали відео, на якому новопризначений директор національного природного парку "Тузловські лимани" Віталій Чакір ще під час конкурсу не відповідає на жодне питання.

Так запис оприлюднив користувач Михайло Кицюк і прокоментував це так:

"Подивіться, прошу, це відео. Всього 1 хв. і 47 сек. На відео - переможець конкурсу на посаду директора Національного природного парку "Тузловські лимани" Віталій Чакір. Конкурс проходить в Міністерстві екології та природних ресурсів України", - написав він.

Його питають про те, що таке екологічна мережа, які представники іхтіофауни живуть в парку, які екосистеми парку є найвразливішими, що таке екосистема. Але він не відповів на ці питання.

Під час відповіді він сказав, що є за спеціальністю менеджер – економіст.

Водночас вказано, що рекомендації Чакіру дали Одеська облрада і Татарбунарська райрада.

Чакір Мінекології

У повідомленні Мінекології про результати конкурсу зазначається, що "за результатами голосування членами постійно діючої комісії конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди, переможцем на заміщення вакантної посади директора національного природного парку "Тузловські лимани" було оголошено Віталія Анатолійовича Чакіра".

Водночас нинішній керівник Нацпарку "Тузловські лимани" Іван Русєв обурився таким призначенням, а сам відмовлявся брати участь в конкурсі Мінекології через тиск, який на нього здійснювали.

Русів заявляв, що Чакір намагався втягнути його у корупційні схеми.

У день конкурсу у своєму Facebook Русєв скаржився, що йому доводилось боротися за парк з владою і правоохоронцями.

Він писав, що серед тих, хто намагався втягнути його в корупційні схеми, був господар "гранітних" компаній – Могильников і його кандидат Чакіра, якого він лобіював у директорі НПП Тузловські лимани" у конкурсі.

Русєв ФБ Русєва

"Як тільки я приступив до управління НПП "Тузловські лимани", дзвонить мені якийсь Могильников і пропонує угоду: "... будеш дружити зі мною і з ОК "Граніт", який я створив, будемо разом управляти ресурсами Тузловському лимані ... я людина відома і вхожа в міністерство екології, знаю начальника Департаменту заповідної справи Іваненка і можу знайти підхід, дати скільки треба і домовитися, щоб ви не були в.о "., а вас відразу б затвердили директором ..."?!" – написав Русів.

"Після моєї відповіді про те, що моя адміністрація нацпарку працює прозоро і виключно по закону і я готовий, в тому числі і з ним обговорювати будь-які здорові пропозиції, але не лобіювати чиїсь інтереси, Могильников оголосив війну Русіву і Вихристюк. Він оплачував поїздки браконьєрів в Мінприроди і там їх радо приймали, браконьєри перекривали не раз трасу, його наближені погрожували мені вбивством. А кандидат Чакір В. приходив до мене від Могильникова і намагався мене схилити до пошуку варіантів "дружби" з Могильниковим", - розповів Русів.

"Потім заносив недоноски якихось паперів, з тим, щоб узурпувати ділянку на 24 км піщаної коси для спорудження каналу і нової узурпації рибних ресурсів. Мені довелося "ввічливо" йому пояснювати, що все повинно бути виключно по закону. І ось ... кандидат, який не має взагалі профільної освіти, який знає елементарних речей природно-заповідної справи, який не знає навіть такі елементарні поняття як іхтіофауна і екосистема, виграв фарс під назвою "конкурс Мінприроди",- обурився Русєв.

Чакір у 2010 році обирався до татарбунарської райради від партії Фрон Змін.

Оксана Коваленко, УП