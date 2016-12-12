Геращенко розкритикувала представника ОБСЄ зі свободи слова

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Понеділок, 12 грудня 2016, 13:16

Перший віце-спікер ВР, представник гуманітарної підгрупи у тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко розкритикувала представника ОБСЄ із питань свободи ЗМІ Дуню Міятович.

На своїй сторінці у Facebook Геращенко, зокрема, прокоментувала публікацію посібника ОБСЄ "Дві країни - одна професія", в якому містяться матеріали зустрічей представників журналістських організацій Росії та України під егідою Міятович.

"Ось такі посібники видає ОБСЄ під кураторством Дуні Міятович. Тієї, яка не помічає арешту Миколи Семени в Криму, щось там тихеньке промурмотіла про Романа Сущенка (без наполегливих нагадувань РФ з вимогою звільнити журналіста). А правда в тому, що вже рік в ОБСЄ з боку РФ заблоковано обрання нового представника з питань свободи слова і медіа, а Дуня Міятович з Сербіі утрималася там завдяки позиції і підтримці РФ", - зазначила Геращенко.

Також вона додала, що "Дві країни - одна професія", це може про якісь інші країни, але не про РФ і Україну".

"Я більш високої думки про укра]нські ЗМІ і журналістів, аби вважати, що вони однієї "крові і профєсії" з російськими пропагандистами і розпалювачами війни, прямими учасниками гібридної війни. І мені шкода пані Міятович, яка робить вигляд, що цього не помічає", - додала віце-спікер. 

Як відомо, після того, як Сущенко був незаконно заарештований у Москві, МЗС України вимагав від Міятович негайної реакції, однак вона обмежилася лише запитом на адресу МЗС Росії з цього приводу. 

На початку жовтня Дуня Міятович наголосила на важливості діалогу української і російської журналістських спілок, які проходять під егідою ОБСЄ.

Презентація проекту діалогу журналістських організацій України та РФ відбулася у рамках 23-ої Міністерської конференції ОБСЄ у Гамбурзі (Німеччина). Проект організований з ініціативи Міятович, яка переконана, що такий діалог необхідний для припинення конфлікту.

1 грудня в ОБСЄ було оприлюднено  піврічний звіт щодо свободи медіа в Європі, в якому зібрано дані про утиски свободи медіа у 35 країнах світу за період з 11 березня по 1 грудня 2016 року. Найдовші розділи у звіті - про Україну та Росію, за ними слідують Туреччина, Вірменія та Азербайджан.

Теми: ОБСЄ ЗМІ
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Коментарі — 3
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IP: 93.74.43.---Spirito12.12.2016 13:51
"Цивілізований світ" співучасник РФ у війні проти України,оскільки
у Нормандському форматі РФ має статус посередника,а не
сторони конфлікту/війни(агресора-окупанта).
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka12.12.2016 13:38
Геращенко розкритикувала представника ОБСЄ зі свободи слова... А яке вона мала право його критикувати? Ще трохи і від такої балаканини пані Геращенко і Україна позбудеться Евробачення. Незнаю кого тоді вона буде критикувати, а от її давно треба критикувати
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IP: 93.74.43.---Spirito12.12.2016 13:37
Не названа "цивілізованим світом" війна РФ проти України не може зупинитись.
Це повний крах "європейських цінностей".
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