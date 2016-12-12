Грібаускайте допомагатиме Україні отримати безвізовий режим
Президент Литви Даля Грібаускайте спробує допомогти Україні отримати безвізовий режим із Євросоюзом.
Про це вона сказала на спільній із президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Києві 12 грудня.
Грібаускайте зазначила, що Литва підтримує Україну на всіх рівнях, тоді як українці готові вмирати за свою країну.
"Цього тижня буде засідання Європейської ради – ми будемо намагатися надати допомогу вашій країні в пошуку рішень для безвізового режиму. Принаймні, я сподіваюся, що він буде імплементований наступного року і українці зможуть їздити вільно до Європи", – заявила вона.
"Так само ми будемо розмовляти про імплементацію і ратифікацію угоди про асоціацію, хоча виникли деякі технічні проблеми, але я думаю, що скоро це буде подолано", – додала литовський лідер.
Грібаускайте зазначила, що нині 40% зовнішньої торгівлі України орієнтовані на ЄС. Крім того, Україна зараз проводить вагомі й болючі реформи.
У свою чергу, Порошенко зазначив, що 15 грудня у Брюсселі має відбутися засідання Ради Європейського Союзу, де будуть обговорювати, зокрема, завершення ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
"Ми вітаємо той прогрес, який був продемонстрований в листопада-грудні в питаннях безвізового режиму. Було досягнуто компроміс між Європейською комісією, країнами-членами Євросоюзу та Європарламентом щодо призупинення візового режиму, що відкриває зелене світло, нарешті, щодо надання українцям безвізового режиму в шенгенській зоні", – заявив він.
"Наші домовленості щодо подальшої співпраці зафіксовані в підписаній сьогодні дорожній карті розвитку стратегічного партнерства, які передбачають чіткі кроки в 2017-2018 роках", – сказав Порошенко.
У день 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною й Литвою він подякував Грібаускайте за "спільну боротьбу проти російської агресії".
Порошенко подякував і за засудження анексії Криму, і за послідовну позицію Литви щодо імплементації мінських угод щодо відновлення миру на Донбасі, і за допомогу в оздоровленні поранених українських бійців.
Він наголосив, що Росія постійно порушує мінські угоди, зокрема безпекові критерії: "Тривають обстріли, гинуть українські воїни. Ми бачимо невідведення важкої техніки. І сьогодні вночі крупнокаліберна 152-мм артилерія і міномети були застосовані проти позицій українських військових".
Тому Порошенко сподівається, що найближчим часом санкції проти РФ буде продовжено.
Олена Рощенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Все інше - ганьба "європейських цінностей".