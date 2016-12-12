Плотницький заявляє, що зустріч із Савченко була в рамках "Мінська"

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Понеділок, 12 грудня 2016, 13:27

Глава самопроголошеної так званої "ЛНР" Ігор Плотницкий підтвердив, що він разом із ватажком бойовиків "ДНР" зустрічався з депутатом Верховної ради Надією Савченко.

Про це він заявив у понеділок, передає російське агентство "РИА Новости".

За словами Плотницького, із Савченко вони обговорювали тему обміну полонених.

"Нещодавно я з Олександром Володимировичем Захарченко зустрічався разом з народним депутатом України Надією Вікторівною Савченко. Це треба сприймати правильно, треба розуміти, що весь цей процес йде в рамках мінських переговорів", - заявив Плотницкий.

"Основною темою наших розмов був обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", тобто без вісті зниклих, і ті питання, які пов'язані з цією темою", - сказав він.

Як відомо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Сама Савченко вже кілька разів відмовлялася відповідати на запитання журналістів щодо цієї зустрічі. Водночас вона пообіцяла вийти з заявою 12 грудня.

Теми: Мінські угоди Савченко Донбас
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Коментарі — 1
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IP: 93.74.43.---Spirito12.12.2016 13:45
Війна мала закінчитись(!) ще два роки тому
по першому "мирному" Мінську.
Все інше ганьба/злочин "ихтамнет" і тих,хто
це називає "посередництвом".
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