У Путіна кажуть, що обговорюють видачу засуджених в РФ українців

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Понеділок, 12 грудня 2016, 15:29

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що триває обговорення можливої видачі громадян України, засуджених у РФ.

Про це він заявив, відмовившись уточнити, про кого конкретно йдеться, повідомляє ТАСС.

"Ця тема неодноразово піднімалася в ході контактів по лінії робочих груп; коротко вона зачіпалася українською стороною на берлінській зустрічі "нормандської четвірки", - повідомив Пєсков.

"Певні прізвища фігурують на порядку денному", - сказав він.

Пєсков також додав, що "не всі вони можуть бути зараховані до будь-якої категорії".

"В будь-якому випадку це все люди, які засуджені і відбувають покарання за рішенням російського суду", - сказав він.

"Безумовно, юридичні процедури на випадок прийняття будь-яких рішень існують", - додав Пєсков.

Як відомо, російська окупаційна влада звинуватила режисера Олега Сенцова, його товариша Олександра Кольченка і ще ряд українців в терористичній діяльності в Криму.

В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років в'язниці, Кольченка – 10.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Теми: Путін Обама
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