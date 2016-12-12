Кількість отруєних тортом в Одесі перевищила 70 осіб

Кількість постраждалих від отруєння тортом "Наполеон" в Одесі зросла до 72 осіб.

Про це у понеділок повідомили у в Одеській інфекційній лікарні, передає "Інтерфакс-Україна".

Вказується, що серед постраждалих 18 дітей. Згідно із інформацією, на стаціонарному лікуванні станом на понеділок залишаються 27 осіб, в тому числі 7 дітей.

Як відомо, 9 грудня Нацполіція Одещини почало кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей тортом "Наполеон", придбаним в одній з місцевих мереж супермаркетів по ч.2 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм по запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Станом на неділю кількість постраждалих від отруєння, за даними лікарні, становило 51 особу.

Аналізи виявили у постраждалих сальмонельоз.

В ході перевірки експерти Госпотребслужби встановили, що мережа "Обжора" встигла реалізувати 150 кг торта, який, ймовірно, послужив чинником передачі інфекції, залишки небезпечної продукції вилучили з торгової мережі.