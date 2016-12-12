В Україні "прикрили" 11 каналів торгівлі людьми

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Понеділок, 12 грудня 2016, 17:37

З початку 2016 року співробітники Держприкордонслужби припинили функціонування 11 каналів торгівлі людьми та викрили 6 злочинних груп, у  складі яких 12 осіб.

Про це повідомили у прес-службі МВС. 

"За інформацією прикордонників, відкрито та розпочато 19 кримінальних проваджень за ст. 149 ККУ "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини", виконано більше 60 доручень на проведення слідчих (розшукових) дій", - йдеться у повідомленні.

"Серед видів торгівлі людьми найбільш поширеним залишається сексуальна експлуатація: у переважній більшості громадянок України намагалися доправити до Росії, Туреччини, ОАЄ, Китаю. Інші злочини пов’язані з трудовою експлуатацією – жебрацтвом та незаконним вивезенням дітей", - зазначили в МВС.

Загалом, згідно з повідомленням, у результаті проведених заходів попереджено вивезення за кордон майже 30 потенційних жертв та припинено незаконне вивезення за кордон 82 дітей.

Українська правда 

Теми: МВС права людини
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IP: 195.242.80.---val mashtak 12.12.2016 18:17
Нелишним было б наряду с торговлей людьми прикрыть и каналы GPS-наркоторговли, вал которой захлестнул всю Украину.
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