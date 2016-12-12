"Кримський диверсант" Захтей також заявив про тортури з боку ФСБ

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Понеділок, 12 грудня 2016, 17:52

Фігурант справи про підготовку терактів в Криму Андрій Захтей написав в Слідчий комітет заяву про тортури з боку співробітників ФСБ.

Про це у понеділок повідомляє "Медіазона" з посиланням на його адвоката Ильнур Шарапова.

У заяві Захтей розповідає, що був затриманий співробітниками ФСБ в ніч на 7 серпня в селі Суворове, куди він приїхав, щоб забрати пасажирів.

8 серпня сімферопольський суд заарештував його за "грубу нецензурну лайку і образливе чіпляння до перехожих" – як і іншого фігуранта справи Євгена Панова.

Після цього Захтея, згідно із заявою, з мішком на голові перевезли в невідоме приміщення, де протягом двох днів били і катували, вимагаючи зізнань про участь в диверсійній групі.

"Протягом наступних двох днів мене били і катували, вимагаючи визнати провину в тому, що я перебував в групі диверсантів, які готували вибухи в Криму", - заявляє Захтей.

Зокрема, співробітники ФСБ стягували наручниками його зап'ястя (шрами були зафіксовані лікарями сімферопольського СІЗО) і били чоловіка струмом, пристібаючи клеми до ніг, сідниць і геніталій.

"Шрами у мене на руках з'явилися від того, що співробітники ФСБ сильно стягнули мої зап'ястя наручниками. При цьому, коли мене катували струмом, від болю я сильно смикався, від чого на зап'ястях з'явилися рани.

Катували мене два дні струмом. Спочатку пристібали клеми до ніг і до сідниць, включали струм, вимагали зізнатися в скоєнні злочину. Я говорив, що звичайний таксист і приїхав на місце перестрілки за дзвінком клієнта, але мене продовжували катувати. Надалі клеми стали чіпляти до геніталій, від болю я кілька разів втрачав свідомість", - розповів захтей в своїй заяві.

В результаті, як пише "Медіазона", Захтей "дав всі свідчення, які від нього вимагали".

Як відомо, громадянин України Євген Панов, обвинувачений у справі про організацію терактів в Криму, написав заяву в СК РФ зі скаргою на катування, які, за його словами, застосовувалися до нього протягом шести днів після затримання в ніч на 7 серпня 2016 року.

Теми: ФСБ Росія в'язниця
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