У Чернігові обрушився під'їзд гуртожитку, під завалами люди

00
0
Понеділок, 12 грудня 2016, 17:57

У Чернігові близько 16:20 обрушився під'їзд чотириповерхового гуртожитку по вул. Попудренка, 16.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

"Попередньо, постраждало 7 осіб, яких госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, під завалами знаходиться дві особи, одна з яких подає ознаки життя", - сказано у повідомленні.

 чотириповерховій житловій будівлі в кімнаті на четвертому поверсі стався вибух, без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося обрушення плит перекриття з першого по четвертий поверх (8 квартир) та руйнування зовнішньої стіни з фасадної сторони", - повідомляють рятувальники.

 
фото: ДСНС
 
Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Українська правда

Теми: Чернігів аварія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Черкасах впіймали тітушку, який допомагав беркутівцям на Майдані 7 листопада 2016, 18:33
У Раду від Чернігова проходить президент "Укрбуд" Микитась 18 липня 2016, 23:59
Двоє поліцейських на Чернігівщині брали гроші з учасників ДТП. Їх затримали 18 липня 2016, 22:41
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Нардеп Лабазюк: Що побив СБУшника, дізнався зі ЗМІ. Покажу відео
У Чернігові обрушився під'їзд гуртожитку, під завалами люди
"Кримський диверсант" Захтей також заявив про тортури з боку ФСБ
Савченко про зустріч із Плотницьким і Захарченком: Я в них чорта не побачила
Усі новини
Відео

Учасниця Pussy Riot закликала поборотися за Олега Сенцова

Земля

В Антарктиді з'явилася тріщина довжиною 112 кілометрів – NASA