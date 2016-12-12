ГПУ завершила розслідування справи Єфремова: 5 підозр

5866 переглядів
0
Понеділок, 12 грудня 2016, 17:59

Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-голови парламентської фракції 7-го скликання "Партія регіонів" народного депутата Олександра Єфремова.

Про це інформує у понеділок прес-служба ГПУ.

Згідно з повідомленням, Єфремову висунуто 5 підозр:

1) в організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Луганської обласної державної адміністрації з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);

2) пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);

3) вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

4) організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

5) державній зраді ˗ тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

Наразі сторона захисту має право ознайомитися з усіма зібраними стороною обвинувачення матеріалами досудового розслідування, зазначили в ГПУ.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради і керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.
Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що розгляд в суді справи Єфремова відбудеться на початку 2017 року.

Єфремов наполягає, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує генпрокуратура.  

Українська правда

Теми: Єфремов Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат заявляє, що Луценко досі не передавав Єфремову матеріали справи 9 грудня 2016, 13:29
ГПУ: справа Єфремова буде в суді на початку наступного року 2 грудня 2016, 06:56
Новий рік Єфремов зустрічатиме за ґратами 24 листопада 2016, 22:05
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко: Дострокових парламентських виборів я їм не подарую
Ахметов втратив контроль над усіма активами в ОРДЛО
Заява коаліції: Сироїд має піти у відставку через порушення регламенту
НБУ хоче заборонити "дочкам" банків РФ виводити капітал з України
Усі новини
Лінки тижня

Космос, сайти, які поглинають, комікси і красиві фото

Заборонена свобода

Які історії приховують татуювання арабської молоді