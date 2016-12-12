У "Волі" заявили про зовнішні атаки, і почали відновлювати роботу

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Понеділок, 12 грудня 2016, 21:20

У абонентів одного з найбільших провайдерів "Воля" був відсутній доступ до інтернету.

Як повідомляє Ain.ua, також не працював колл-центр компанії - після автоматичної відповіді про технічні неполадки абонента від'єднували.

"З технічних причин ми не можемо вам відповісти. Проблеми будуть усунені найближчим часом", - відповідає автовідповідач компанії. З сервісів компанії на час написання новини працював тільки "Воля ТВ", що надає ТВ-послуги,  повідомляли в соціальних мережах клієнти компанії.

За даними видання, в компанії пояснили, що сталася аварія - і фахівці "Волі" з'ясовують причини і працюють над їх усуненням.

"У понеділок, 12 грудня о 17.40 в Києві почалися перебої доступу до послуги Інтернет. Ми докладаємо максимум зусиль для відновлення послуг і сервісів. Уже найближчим часом технічні фахівці будуть знати причину аварії", - заявили у "Волі".

"На жаль, зараз не доступні також для зв'язку колл-центр і корпоративні ресурси компанії. Будемо інформувати вас за допомогою соціальних мереж. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - додали в прес-службі.

Інтернет від "Волі" не працював кілька годин в Києві і Обухові. Користувачі повідомляють, що також не працював мобільний додаток. Про перебої з роботою в інших містах не повідомлялося.

ОНОВЛЕНО. Станом на 22:40 на Facebook-сторінці компанії повідомляється, що фахівці почали поетапне відновлення роботи всіх сервісів і на завершення цього процесу знадобиться 20 хвилин.

"Ми констатуємо факт серйозної зовнішньої атаки, яка призвела до перебоїв доступу до послуги Інтернет в Києві, так само зараз недоступні для зв'язку колл-центр і корпоративні ресурси компанії. Ми можемо вести комунікацію з абонентами тільки через соціальні мережі. Всі наші технічні фахівці докладають максимум зусиль, щоб відновити сервіс", - повідомили у "Волі".

Українська правда

Теми: інтернет
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Коментарі — 4
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IP: 93.178.241.---Kipish12.12.2016 23:32
Taras Orel:
Ви праві. Сплутав :)
В мене кабельне від "Волі", а інтернет від "Веги" (Фарлепу)
Якраз рахунки прийшли, тому й сплутав :)
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IP: 193.254.220.---Taras Orel12.12.2016 22:21
Kipish:
Ну в мене провайдер "Воля". Зайшов без проблем і залишив це повідомлення :)
Скільки опечаток треба зробити в слові "Воля", щоб вийшло "Фарлеп"?
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IP: 93.178.241.---Kipish12.12.2016 22:05
Ну в мене провайдер "Воля". Зайшов без проблем і залишив це повідомлення :)
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IP: 31.148.253.---hahava12.12.2016 21:51
кіберполіція закрила інтернет через порушення авторських прав. Ситуація погана але є тенденція що все вирішиться
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