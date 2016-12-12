Чернігів: З-під завалів дістали тіло дівчини

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Понеділок, 12 грудня 2016, 22:59

Одна людина загинула внаслідок обвалу у чотириповерховому гуртожитку у Чернігові.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 22:15 з-під завалів піднято тіло загиблої жінки, 1991 року народження", - сказано у повідомленні.

Раніше з-під завалів дістали підлітка, 1999 року народження.

Окрім того, рятувальники звалили аварійну стіну будівлі на зовні.

Як відомо, під'їзд гуртожитку обвалився у понеділок вдень. 

За попередньою інформацією, постраждало 7 осіб, яких шпиталізували. На той момент повідомлялося, що під завалами перебуває двоє людей.

Українська правда

Теми: Чернігів надзвичайна подія
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