Чернігів: З-під завалів дістали тіло дівчини

Одна людина загинула внаслідок обвалу у чотириповерховому гуртожитку у Чернігові.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 22:15 з-під завалів піднято тіло загиблої жінки, 1991 року народження", - сказано у повідомленні.

Раніше з-під завалів дістали підлітка, 1999 року народження.

Окрім того, рятувальники звалили аварійну стіну будівлі на зовні.

Як відомо, під'їзд гуртожитку обвалився у понеділок вдень.

За попередньою інформацією, постраждало 7 осіб, яких шпиталізували. На той момент повідомлялося, що під завалами перебуває двоє людей.

Українська правда