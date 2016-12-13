У чергах на кордоні з Польщею майже 1000 авто

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 12 грудня в чергах стоять 990 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 350 машин, в ПП "Рава-Руська" - 250, "Краковець" - 200, "Ягодин авто" - 140, "Угринів" - 50.

У пунктах пропуску "Шегині", "Смільниця" і "Грушів" черг немає.

На кордоні з Угорщиною, Молдовою, Словаччиною та Румунією автомобільних черг не зафіксовано.