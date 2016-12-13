Бойовики "ДНР" відмовили у в'їзді журналістам Deutsche Welle

Київському кореспонденту Deutsche Welle Крістіану Тріппу і його знімальній групі відмовили у в'їзді до самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Про це повідомив сам кореспондент ввечері в понеділок, 12 грудня, передає DW.

Після відмови на в'їзд на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" журналісти опинилися між двох фронтів. Лише через годину вони змогли повернутися в безпечну зону, контрольовану українською армією.

Журналісти Deutsche Welle мали намір супроводжувати місію спостерігачів ОБСЄ під керівництвом швейцарського дипломата Александра Хуга в Донецьк. Вони завчасно письмово запросили дозвіл прес-центру самопроголошеної "республіки".

На вечір понеділка було погоджено інтерв'ю з представником сепаратистів. Незважаючи на це, бойовики на КПП відмовилися пропустити журналістів, посилаючись на вказівку "спецслужб ДНР", що не дозволили журналістську поїздку.