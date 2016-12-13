РФ виплатить обвинуваченому у справі про вбивство Нємцова €6 тис

Заступник міністра юстиції Росії Георгій Матюшкін та ЄСПЛ уклали угоду про досудове врегулювання, відповідно до якого РФ добровільно виплачує компенсацію одному з обвинувачених у справі про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова - Темірлану Ескерханову.

Про це пише "Коммерсант".

Адвокат Роза Магомедова заявила, що Ескерханов пред'явив владі Росії з десяток претензій. В першу чергу вони стосувалися Басманного райсуду, який занадто довго не призначав розгляд скарг обвинуваченого на арешт і його продовження в Мосміськсуді.

Скарга Ескерханова завдяки зусиллям Магомедової була належним чином складена, передана в ЄСПЛ і комуніцирована судом. Однак до обговорення претензій по суті справа так і не дійшла. У ситуацію втрутився заступник міністра юстиції Росії Георгій Матюшкін, який представляє РФ в ЄСПЛ і наділений повноваженнями приймати рішення від імені її уряду.

У заяві Матюшкина йдеться, що Росія визнає, що Ескерханов "містився в ізоляторах N6 і N1, знаходився в будівлі Басманного суду в Москві і транспортувався в умовах, що не відповідають вимогам ст. N3 Конвенції про захист прав і основних свобод людини". Крім того, Матюшкін визнав також, що і терміни розгляду скарг Ескерханова "не відповідали" викладеним в Конвенції нормативам.

В якості "справедливої компенсації за завдані збитки" заступник міністра від імені уряду Росії запропонував ЄСПЛ для автора скарги €6 тис., які обіцяв виплатити в рублях за курсом Центробанку Росії протягом трьох місяців з того моменту, як Ескерханов офіційно повідомить суд про свою згоду.

За словами Магомедової, Ескерханов і його родичі поки розмірковують над пропозицією Матюшкина, але швидше за все, вона буде ним прийнята.

"Коммерсант" зазначає, що за прикладом Ескерханова в ЄСПЛ звернулися і четверо інших фігурантів справи про вбивство Нємцова, в тому числі ймовірний кілер Заур Дадаєв. За даними джерел, їх скарги написані немов під копірку, таким чином, і вони можуть розраховувати на досудові компенсації.

Як відомо, опозиційний російський політик Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

Організатором злочину слідство назвало Руслана Мухудінова - колишнього водія одного з обвинувачених, а замовниками - якихось "невстановлених осіб".

П'ятеро звинувачуваних у його вбивстві - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв - провину в суді не визнають.