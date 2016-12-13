АТО: 42 обстріли, бойовики били на всіх напрямках

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Вівторок, 13 грудня 2016, 06:47

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 42 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку терористи з 120 і 82-міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці, Талаківці, Широкиному. З гранатометів били по Мар'їнці. По Широкиному і Павлопілю вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку, Лопаскіне, Золоте, Троїцьке, Сизе. По Новозванівці вогонь вели також з артилерії.

На Донецькому напрямку під вогонь мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка. Зайцеве обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї.

Теми: АТО Донбас
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