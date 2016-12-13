ОБСЄ: Бойовики демонтували свій блокпост в районі Петрівського

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Вівторок, 13 грудня 2016, 08:51

Бойовики прибрали свій блокпост в районі Петрівського, де відбулося відведення військ.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 11 грудня, оприлюдненому в понеділок ввечері.

"11 грудня спостерігачі відзначили відсутність блокпосту "ДНР" на північному в'їзді до Петрівського. За словами озброєного члена "ДНР" у Петрівському, цей блокпост був демонтований", - сказано у звіті.

Водночас, місія підтверджує інформацію про те, що на іншій ділянці – в районі Станиці Луганської - , визначеній мінськими домовленостями для розведення військ, обстріли не припиняються.

7 грудня камера СММ у Станиці Луганській зафіксувала вісім спалахів (за оцінкою, в межах ділянки розведення).

10 грудня патруль Місії бачив свіжу воронку за 2 м від передової позиції Збройних сил України (ЗСУ), розташованої на північ від мосту. Команда СММ виконала аналіз воронки й визначила, що вона утворилася від розриву гранати, випущеної з піддульного гранатомета (ГП-25) з південно-західного напрямку (з боку бойовиків).

Приблизно за 50 м на південь від нульової північної позиції "ЛНР" на мості спостерігачі бачили свіжу воронку, яка, за їхніми оцінками, була спричинена розривом гранати, випущеної з піддульного гранатомета з північно-західного напрямку.

На ділянці в районі Золотого, де було розведено війська, 8 грудня камера СММ зафіксувала три вибухи невизначеного походження на невстановленій відстані на південно-південний схід. Місія не змогла встановити, чи сталися ці вибухи в межах ділянки розведення сил і засобів.

Укураїнська правда

Теми: Донбас
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