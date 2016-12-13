У потязі Москва-Київ шукають вибухівку

Силовики у вівторок вранці перевіряють потяг сполученням Москва - Київ на Київському вокзалі в центрі Москви після анонімного повідомлення про вибуховий пристрій.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах столиці.

"Кінологи перевіряють вагони поїзда Москва - Київ після дзвінка з загрозою вибуху. Є ймовірність, що той, хто дзвонив, спізнюється на потяг - якщо це так, йому буде загрожувати стаття КК РФ", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, на вокзал уже прибули співробітники всіх екстрених служб, включаючи поліцію і рятувальників.