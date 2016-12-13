Ізраїль все ще не відповів на прохання видати Ставицького

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Вівторок, 13 грудня 2016, 10:20

Правоохоронні органи Ізраїлю продовжують розглядати запит Генеральної прокуратури про екстрадицію в Україну колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інформоване джерело.

"Ми в постійному контакті, але відповіді поки немає (від Ізраїлю)", – сказало джерело.

Також співрозмовник повідомив, що Ставицький не погоджується на співпрацю зі слідством.

Як відомо, у серпні Ізраїль мав намір розглянути запит Генпрокуратури про екстрадицію Ставицького в найкоротші терміни.

З відповідним запитом до Ізраїлю їздив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Сам Ставицький в інтерв'ю "Українській правді" стверджував, що отримував пропозицію заплатити кілька мільйонів доларів з закриття справи проти нього.

Генпрокуратура готова запропонувати Ставицькому співпрацю зі слідством.

Теми: Ставицький Ізраїль
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IP: 93.74.55.---ЦЮК13.12.2016 11:31
І не видасть. Недарма в Ізраїль їздили і Матіос і Луценко.
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