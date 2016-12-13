Майже третина росіян стала гірше ставитися до Путіна

Майже три чверті росіян упевнені, що президент РФ Володимир Путін "щиро прагне домогтися підвищення добробуту населення".

24% з них вважають, що йому вдасться це зробити, а 48% побоюються, що йому завадять бюрократія й відсутність хорошої команди, повідомили "Интерфакс" у "Левада-Центрі".

Між тим 23% респондентів сумніваються у прагненні й бажанні Путіна виконати свої обіцянки (31% у 2012 році), показало опитування, проведене 18-21 листопада.

Соціологи також поцікавилися в респондентів, чому багато хто довіряє Путіну.

На думку опитаних, народ переконався, що "він успішно й гідно справляється з вирішенням проблем країни" (28%), і сподівається, що Путін зможе впоратися з проблемами й у майбутньому (39%).

А 29% респондентів вважають, що "люди не бачать, на кого іншого вони ще могли б покластися".

55% росіян вказали, що їхнє ставлення до Путіна за останній час не змінилося, в 14% воно покращилося, а в 29%, навпаки, погіршилося.

Опитування проводили серед 1600 людей у 137 населених пунктах 48 регіонів РФ.

Згідно з цим же опитуванням, 35% респондентів вважають, що російському народу постійно потрібна "сильна рука", 37% вважають, що бувають такі ситуації (наприклад, зараз), коли потрібно зосередити всю повноту влади в одних руках, і лише 21% вважають, що в жодному разі не можна допускати, щоб уся влада була віддана в руки однієї людини.

Показові думки про керівництво РФ: 58% опитаних вважають, що люди, які пройшли до влади, швидко забувають про клопоти й інтереси виборців, ще 27% вважають, що політична еліта "живе лише своїми інтересами; до нас їм немає діла", 10% росіян вважають, що їх органи влади – "народні", з тими ж інтересами, а 6% не змогли відповісти.