Савченко вийшла з "Батьківщини" – депутат Крулько

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Вівторок, 13 грудня 2016, 11:09

Народний депутат Надія Савченко вийшла зі складу партії "Батьківщина", але ще залишається в однойменній парламентській фракції.

Про це сказав депутат Іван Крулько (фракція "Батьківщина") агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Вона вийшла з партії. Це сталося кілька тижнів тому, але ми не стали це розголошувати", – заявив він.

На запитання, чи залишається Савченко членом фракції "Батьківщина" у парламенті, Крулько відповів: "Так, поки що залишається".

При цьому нардеп не знає, чи розглядатиме фракція питання про поїздку Савченко до Мінська і проведення нею переговорів з лідерами т.зв. "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким.

"Я не знаю, чи буде (засідання фракції – ред.) щодо цього питання. У нас традиційно на початку пленарного тижня в понеділок проходить засідання фракції, яка розглядає порядок денний на пленарний тиждень і питання, які виносяться на погоджувальну раду", – сказав він.

"Я не виключаю, що там може виникнути обговорення цього питання… усе це стане відомим під час засідання (фракції – ред.)", – додав Крулько.

За календарним планом, найближчий пленарний тиждень ВР пройде з 20 до 23 грудня, а 19 грудня буде погоджувальна рада.

Як відомо, 12 грудня лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Савченко оголосила про створення свого політичного проекту й не погоджує із фракцією свої дії, тоді як їхні позиції розходяться.

"Я думаю, що на фракції ми обов'язково будемо мати з нею розмову", – сказала Тимошенко.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Савченко підтвердила: "Я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного". Вона переконана у правильності своїх дій. Така зустріч, на думку нардепа, може посилити мінський формат і зробити його "більш дієвим".

Теми: Савченко Батьківщина Верховна Рада
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Коментарі — 2
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IP: 37.229.144.---Ман Гуп13.12.2016 11:50
Brokerman:
С савченко все ясно.. пускай идет своей дорогой : васькается с военными преступниками.. ЗАДЕЛО ДРУГОЕ..
ЮЛИНА ФРАКЦИЯ как и сама ПОКЛОННИЦА ЗАКУЛИСЬЯ .. скрыли факт выхода Савченко из фракции..
Не удивляйтесь.. почему от Вас отворачиваются все..еще один повод не голосать за БЮТ ***

Скоріше за все Надійці вчора викрутили ласти, щоби вона написала заяву про вихід з БЮТ заднім числом...
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IP: 95.133.225.---Brokerman13.12.2016 11:26
С савченко все ясно.. пускай идет своей дорогой : васькается с военными преступниками.. ЗАДЕЛО ДРУГОЕ..
ЮЛИНА ФРАКЦИЯ как и сама ПОКЛОННИЦА ЗАКУЛИСЬЯ .. скрыли факт выхода Савченко из фракции..
Не удивляйтесь.. почему от Вас отворачиваются все..еще один повод не голосать за БЮТ
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