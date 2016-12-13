КС продовжив розгляд мовного закону Ківалова-Колесніченка

00
1
Вівторок, 13 грудня 2016, 11:21

Конституційний суд у формі усного слухання продовжив розгляд справи за конституційним поданням 57 депутатів щодо конституційності закону "Про засади державної мовної політики".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на повідомлення суду.

На засіданні у вівторок буде заслухано суддю-доповідача Ігоря Сліденка, а також пояснення учасників провадження та залучених до участі у розгляді справи фахівців з мовної політики, свідків.

Автори подання просять суд визнати закон неконституційним, оскільки під час ухвалення закону були порушені процедура розгляду та процедура їх особистого голосування, а також  їх було позбавлено права "внести виправлення, уточнення, а також усунути помилки та суперечності у тексті законопроекту під час другого читання".

Зокрема, нардепи стверджують, що під час розгляду Верховною Радою  законопроекту було  порушено положення низки статей Конституції та регламенту, а також закону про комітети Верховної Ради.

На їхню думку, деякі положення закону створюють умови для домінування регіональної мови над державною.

Також вони вважають, що передбачений законом "вибірковий захист регіональних мов або мов меншин надає привілеї одним мовним групам (національним меншинам) та обмежує права інших, що має ознаки дискримінації та порушує принцип рівності громадян перед законом".

Автори клопотання зазначають, що деякі статті закону не відповідають конституційному принципу правової визначеності як складовій верховенства права, а також тому, що порядок застосування мов в Україні визначається виключно законами. Конституцією не надано місцевим радам повноважень щодо прийняття рішень державного значення, а місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів.

Як відомо, цей мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення.

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

Теми: мова Ківалов Колесніченко Конституційний Суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
КС заслухає Парубія, Гриніва, Яценюка й Ко про "мовний закон" 17 листопада 2016, 13:56
Мовний закон: КС не відвів суддів, які допомогли Януковичу захопити владу 17 листопада 2016, 11:41
КС взявся за мовний закон Ківалова-Колесніченка 17 листопада 2016, 10:53
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.229.144.---Ман Гуп13.12.2016 11:52
Цікаво - "активисти в балаклавах" вже під судом, чи ще очікують на команду "фас" ?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Бойовики і росіяни катували українських бійців в полоні – СБУ
Савченко вийшла з "Батьківщини" – депутат Крулько
Депутати хочуть заслухати Грицака щодо Савченко
Трамп відклав розповідь про те, як піде з бізнесу, на місяць
Усі новини
Поради МОЗ

Що робити, якщо захворіли на грип

Відео

Учасниця Pussy Riot закликала поборотися за Олега Сенцова