Посол Польщі: "Мінський формат" не працює

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Вівторок, 13 грудня 2016, 11:51

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло вважає, що домовленості, досягнуті в Мінську у лютому 2015 року, втратили свою ефективність.

Про це він заявив на прес-конференції, передають "Українські новини".

"Усі бачать, що "мінський формат" не працює. Навіть Німеччина бачить, що "мінський формат" не працює", – сказав Пєкло.

Він вважає, що Росія вичікує, доки не сформують адміністрацію новообраного президента США Дональда Трампа.

Як відомо, українські керівники заявляли, що не бачать альтернативи мінським переговорам щодо вирішення конфлікту на Донбасі, спровокованого Росією.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін не бачить можливості досягти єдиної позиції з Росією щодо плану заходів з імплементації "мінських домовленостей".

Теми: Мінські угоди Польща
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