Поліція розслідує руйнування гуртожитку в Чернігові: вибух не підтверджують

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Вівторок, 13 грудня 2016, 12:22

За фактом руйнування будівлі гуртожитку в Чернігові, в результаті якого одна людина загинула, і ще одна отримала тілесні ушкодження, відкрили кримінальне провадження.

Про це 13 грудня повідомляє прес-служба Національної поліції в Чернігівській області.

Зазначається, що попередня інформація про вибух не підтвердилася.

 

12 грудня о 16:20 до поліції Чернігова надійшло повідомлення про обвал 4-поверхового будинку в обласному центрі по вулиці Попудренка, 16.

За вказаною адресою знаходиться 4-поверховий цегляний будинок на 98 кімнат, де мешкають 180 громадян. О 16:15 в будівлі стався обвал плити перекриття з 4-го поверху на 1-й, під час якого було пошкоджено 8 кімнат.

В ході розбирання завалу рятувальники виявили та визволили 17-річного жителя будинку, якого було доставлено до Чернігівської міської лікарні. Медики констатували у постраждалого закриті травми плечей, хребта і колінного суглобу.

Під час подальшого проведення рятувальних робіт під завалами виявили тіло загиблої жінки 1991 року народження.

Наразі тривають роботи з вивезення зруйнованих конструкцій. За інформацією рятувальників, людей під завалами більше немає.

 

З місця події евакуйовано 170 мешканців будинку та розселено в готелях Чернігова. Поліція та Нацгвардія забезпечують охорону місця події та майно для запобігання фактам мародерства, зазначено в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Українська правда

Теми: Чернігів надзвичайна подія
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