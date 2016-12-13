Суд може усунути Полозова від захисту Ільмі Умерова

Окупаційний Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ Скрипки дозволити викликати на допит адвоката Миколу Полозова в якості свідка у справі заступник голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Про це повідомив кореспондент QirimInfo.

Згідно з повідомленням, у вівторок вранці адвокат Полозова Оксана Железняк подала в суд заяву про відкладення судового засідання, проте суддя вирішив слухати справу за відсутності захисту. Крім того, секретар судового засідання відмовилася пропускати в зал тих, хто прийшов підтримати Полозова і Умерова.

Рішення про допит Полозова як свідка у справі Умерова суддя оголосив при закритих дверях: відсутність Полозова, його адвоката Железняк і слухачів. Також він відмовився розповісти про своє рішення після закінчення судового засідання.

Видання зазначає, що, якщо Полозова допитають у суді як свідка у справі Умерова, це стане причиною для усунення від справи адвоката в якості захисника.

Раніше адвокат у своєму Facebook написав, що таким чином слідство у справі Умерова хоче вивести його з процесуального статусу захисника на майбутньому судовому процесі.

В свою чергу Умеров припустив, що таким чином слідство хоче "вибити" Полозова із справи і в подальшому додати нові звинувачення.