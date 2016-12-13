НАБУ викликало Довгого на допит через "записи Онищенка"

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Вівторок, 13 грудня 2016, 13:08

Детективи НАБУ викликали народного депутата Олеся Довгий із групи "Воля народу" на допит в якості свідка у рамках розслідування кримінальної провадження за інформацією нардепа Олександра Онищенка про нібито підкуп нардепів.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ у вівторок вдень, передає "Інтерфакс-Україна".

"Довгий викликався сьогодні на допит як свідок у рамках розслідування кримінального провадження за інформацією, озвученою в іноземних ЗМІ народним депутатом Олександром Онищенком про підкуп парламентаріїв, проте в призначений час не з'явився в НАБУ", - повідомили в НАБУ.

"Українська правда" звернулася за коментарем у прес-службу Довгого, проте там сказали "чекати на офіційну інформацію".

Як відомо, раніше НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах нардепа Олександра Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.

Нагадаємо, що перебуваючи у Великобританії, Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань.

Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Онищенко оприлюднив першу частину своїх записів, на яких Онищенком розмовляє з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

За словами Онищенка, суть розмови зводилася до зустрічної пропозиції: "Довгий від імені влади пропонує, щоб всю відповідальність у кримінальній справі взяла на себе моя мати (Інеса Кадирова - проходить у справі як глава газової схеми в результаті якої, державі, за версією слідства, було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. - ред.)".

Довгий підтвердив зустрічі з Онищенком.

Теми: Онищенко НАБУ
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