Окупанти Криму озброїлися зенітною системою С-400 "Тріумф"

Завершено переозброєння одного із зенітних ракетних полків на систему ППО С-400 "Тріумф", яка знаходиться на місці постійної дислокації в окупованому Росією Криму.



Про це повідомив у вівторок журналістам командувач 4 армією ПВС і ППО ПВО Віктор Севостьянов, передає російський "Інтерфакс".

"У грудні ця воістину масштабна система заступає на бойове чергування і на сотні кілометрів перекриває вже існуючу систему протиповітряної оборони півдня нашої країни", – заявив Севостьянов.



Він зазначив, що особовий склад полку вже успішно перевчили. У серпні було проведено стикувальні стрільби.



Відзначається, що частка сучасних зразків зенітних ракетних військ до кінця 2016 року становитиме понад 90%, з них новітніх зразків більше 70%.



Крім того, у війська поставлено більше 10 одиниць нової техніки зв'язку, радіотехнічного обладнання та автоматизованих систем управління.



Як відомо, Росія незаконно анексувала кримський півострів у 2014 році .