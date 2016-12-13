Окупанти Криму озброїлися зенітною системою С-400 "Тріумф"

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Вівторок, 13 грудня 2016, 13:19

Завершено переозброєння одного із зенітних ракетних полків на систему ППО С-400 "Тріумф", яка знаходиться на місці постійної дислокації в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив у вівторок журналістам командувач 4 армією ПВС і ППО ПВО Віктор Севостьянов, передає російський "Інтерфакс".

 

"У грудні ця воістину масштабна система заступає на бойове чергування і на сотні кілометрів перекриває вже існуючу систему протиповітряної оборони півдня нашої країни", – заявив Севостьянов.

Він зазначив, що особовий склад полку вже успішно перевчили. У серпні було проведено стикувальні стрільби.

Відзначається, що частка сучасних зразків зенітних ракетних військ до кінця 2016 року становитиме понад 90%, з них новітніх зразків більше 70%.

Крім того, у війська поставлено більше 10 одиниць нової техніки зв'язку, радіотехнічного обладнання та автоматизованих систем управління.

Як відомо, Росія незаконно анексувала кримський півострів у 2014 році .

Теми: Крим
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