В окупованому Донецьку розширив мовлення український телеканал

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Вівторок, 13 грудня 2016, 13:27

Український телеканал "До ТеБе" збільшив свою присутність в окупованому Донецьку.

Про це йдеться  у повідомленні Донецької регіональної дирекції Національної телекомпанії України.

Передачі регіонального українського мовника можна бачити не тільки на околицях, а й у інших районах окупованого обласного центру, - зазначається в повідомленні.

Раніше аналоговий сигнал "До ТеБе" можна було приймати лише у південній частині міста, наразі ж дивитися телеканал на звичайну антену можна і в інших районах, зокрема, у Пролетарському, розташованому на заході обласного центру.

"Територія нашого мовлення постійно збільшується. Важливо, щоб наш канал був і в ефірі тимчасово окупованої території, аби тамтешні мешканці знали, як сьогодні живе вільна частина Донеччини, як вона відбудовується, розвивається, які у неї перспективи. І це краще за будь яку агітацію і пропаганду", – зазначив директор виконавчий філії Національної телекомпанії України "Донецька регіональна дирекція" Віктор Підлісний.

Як відомо, обласне телебачення після евакуації з Донецька 27 лютого 2015 року відновило мовлення під логотипом "До ТеБе".

Наразі канал у цифровому та аналоговому форматах або через кабельні мережі можна дивитися у переважній більшості міст та районів Донецької області, підконтрольних українській владі.

Українська правда

Теми: телебачення
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