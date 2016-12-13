Клімкін: Кремль не хоче домовлятися, чекає зміни світових лідерів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що російська сторона навмисно затягує переговорний процес по врегулюванню ситуації на Донбасі, чекаючи зміни керівництва в ряді ключових країн світу.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Росія навмисно зволікає... Логіка затягування пов'язана з тим, що, на мою думку, вони очікують зміни умов, наприклад, зміни американського керівництва і можливості з ними домовлятися, ослаблення позицій Європи тощо", - сказав він.

Міністр також зазначив, що зараз фундаментально важлива трансатлантична і європейська солідарність.

"І мова не тільки про санкції... Якщо є солідарність, то Росія не має місця в цивілізованому світі, а жити поза ним – неможливо", - висловив думку Клімкін.

Глава МЗС також підкреслив, що Росія, затягуючи переговорний процес, сподівається на зміни учасників "Нормандського формату".

"В "Нормандської форматі" є учасники, які, дуже глибоко в темі, і цим теж хоче скористатися Росія – втратити таких ключових політиків, для яких це не просто політичне питання, а ще й емоційний", - уточнив міністр.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.