Клімкін: Кремль не хоче домовлятися, чекає зміни світових лідерів

00
1
Вівторок, 13 грудня 2016, 13:45

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що російська сторона навмисно затягує переговорний процес по врегулюванню ситуації на Донбасі, чекаючи зміни керівництва в ряді ключових країн світу.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Росія навмисно зволікає... Логіка затягування пов'язана з тим, що, на мою думку, вони очікують зміни умов, наприклад, зміни американського керівництва і можливості з ними домовлятися, ослаблення позицій Європи тощо", - сказав він.

Міністр також зазначив, що зараз фундаментально важлива трансатлантична і європейська солідарність.

"І мова не тільки про санкції... Якщо є солідарність, то Росія не має місця в цивілізованому світі, а жити поза ним – неможливо", - висловив думку Клімкін.

Глава МЗС також підкреслив, що Росія, затягуючи переговорний процес, сподівається на зміни учасників "Нормандського формату".

"В "Нормандської форматі" є учасники, які, дуже глибоко в темі, і цим теж хоче скористатися Росія – втратити таких ключових політиків, для яких це не просто політичне питання, а ще й емоційний", - уточнив міністр.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Теми: Клімкін Путін Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Клімкін: Треба посилити присутність ОБСЄ на Донбасі і в Криму 9 грудня 2016, 03:01
Клімкін: НАТО тримає фокус на окупації не лише Донбасу, а й Криму 7 грудня 2016, 14:45
Клімкін: Нова зустріч у "нормандському форматі" поки не планується 2 грудня 2016, 18:30
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.43.---Spirito13.12.2016 15:02
Нема солідарності з Україною.
У Нормандському форматі в РФ статус посередника,а
не сторони конфлікту/війни(агресора-окупанта).
А стосовно виборів у Франції,варто враховувати,що це
може бути і Марін Ле Пен.
У західних партнерів в "українському питанні" на першому
місці корупція,а не війна РФ проти України.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Пєсков вдав, що не бачив найманця Вагнера на прийомі у Путіна
У ГПУ є докази проти запорізького губернатора
Трамп номінував на держсекретаря США прихильника Росії
НАБУ викликало Довгого на допит через "записи Онищенка"
Усі новини
I/am/from

Софі Віллі розповідає про дитинство в Тбілісі

Афіша на 9-11 грудня

Відкриття "Зими на ВДНГ", святкові "Всі свої" і, як завжди, сила-силенна вечірок