Кримські окупанти придумали анонімність для інвесторів
Окупаційна влада Криму готова приховувати інформацію про інвесторів задля їх залучення.
Про це заявив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов під час проведення дня Криму на майданчику "Ділової Росії" в Москві, повідомляють "Ведомости".
"Ми будемо допомагати всім, ми готові навіть закривати інформацію, в тому числі про персоналії і так далі, потрібно розуміти складність міжнародної обстановки", – сказав Аксьонов.
За його словами, вони навіть готові лояльно ставитися до технічних компаній.
"Ми розуміємо труднощі для бізнесу, у якого є зарубіжні активи, і готові в даному випадку розглядати підходи, інструменти", – сказав він.
"Багато хто створює технічні компанії, і ми розуміємо, що за наповненням, змістом, термінами життя ці компанії можуть не відповідати якимось критеріям, але я знаю, хто за цією компанією стоїть, які цілі і завдання переслідують колеги, які створюють такі компанії. Вони насправді налаштовані на результат, тому ми вітаємо будь-які інструменти, які будуть задіяні в реалізації таких інвестиційних проектів", – додав Аксьонов.
У свою чергу "міністр економічного розвитку Криму" Валентин Демидов повідомив ТАСС про можливе відкриття філії Російського експортного центру на півострові.
Як відомо, західні країни запровадили економічні санкції проти Криму і заборонили компаніям з багатьох галузей інвестувати в економіку окупованого півострова.
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