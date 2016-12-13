Кримські окупанти придумали анонімність для інвесторів

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Вівторок, 13 грудня 2016, 13:58

Окупаційна влада Криму готова приховувати інформацію про інвесторів задля їх залучення.

Про це заявив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов під час проведення дня Криму на майданчику "Ділової Росії" в Москві, повідомляють "Ведомости".

"Ми будемо допомагати всім, ми готові навіть закривати інформацію, в тому числі про персоналії і так далі, потрібно розуміти складність міжнародної обстановки", – сказав Аксьонов.

За його словами, вони навіть готові лояльно ставитися до технічних компаній.

"Ми розуміємо труднощі для бізнесу, у якого є зарубіжні активи, і готові в даному випадку розглядати підходи, інструменти", – сказав він.

"Багато хто створює технічні компанії, і ми розуміємо, що за наповненням, змістом, термінами життя ці компанії можуть не відповідати якимось критеріям, але я знаю, хто за цією компанією стоїть, які цілі і завдання переслідують колеги, які створюють такі компанії. Вони насправді налаштовані на результат, тому ми вітаємо будь-які інструменти, які будуть задіяні в реалізації таких інвестиційних проектів", – додав Аксьонов.

У свою чергу "міністр економічного розвитку Криму" Валентин Демидов повідомив ТАСС про можливе відкриття філії Російського експортного центру на півострові.

Як відомо, західні країни запровадили економічні санкції проти Криму і заборонили компаніям з багатьох галузей інвестувати в економіку окупованого півострова.

Теми: Крим Росія економіка санкції
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