Комісія, яка вибила Горбатюка з конкурсу на ДБР, проігнорувала суд
Судове засідання за позовом голови департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка щодо відхилення його кандидатури на першому етапі конкурсу на посаду голови ДБР, переведено в письмовий режим.
Про це "Українській правді" повідомив Горбатюк, відповідаючи на питання щодо судового засідання, яке відбулося у вівторок.
"Так, засідання відбулося. Відповідач (комісія з проведення конкурсу на зайняття посад ДБР, першого заступника і заступника Директора ДБР - УП) на засідання не з'явився. Я разом із захисником надав пояснення. Судове засідання переведено в стадію письмового провадження", - сказав він.
Горбатюк додав, що поки невідомо, коли має бути рішення за позовом.
Справу розглядає суддя Качур.
Як відомо, конкурсна комісія відхилила кандидатуру Горбатюка, бо вважає, що в нього немає п’ятилітнього досвіду роботи на керівних посадах, а зазначена ним тривалість роботи протягом 11 років 11 місяців як керівника слідчо-оперативних груп, що були створені Наказами Генпрокурорів для розслідування особливо тяжких злочинів, не може, на думку Комісії, не може прийматися до уваги.
Оксана Коваленко, УП
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