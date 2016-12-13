Комісія, яка вибила Горбатюка з конкурсу на ДБР, проігнорувала суд

00
0
Вівторок, 13 грудня 2016, 14:00

Судове засідання за позовом голови департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка щодо відхилення його кандидатури на першому етапі конкурсу на посаду голови ДБР, переведено в письмовий режим.

Про це "Українській правді" повідомив Горбатюк, відповідаючи на питання щодо судового засідання, яке відбулося у вівторок.

"Так, засідання відбулося. Відповідач (комісія з проведення конкурсу на зайняття посад ДБР, першого заступника і заступника Директора ДБР - УП) на засідання не з'явився. Я разом із захисником надав пояснення. Судове засідання переведено в стадію письмового провадження", - сказав він.

Горбатюк додав, що поки невідомо, коли має бути рішення за позовом.

Справу розглядає суддя Качур.

Як відомо, конкурсна комісія відхилила кандидатуру Горбатюка, бо вважає, що в нього немає п’ятилітнього досвіду роботи на керівних посадах, а зазначена ним тривалість роботи протягом 11 років 11 місяців як керівника слідчо-оперативних груп, що були створені Наказами Генпрокурорів для розслідування особливо тяжких злочинів, не може, на думку Комісії, не може прийматися до уваги.

Оксана Коваленко, УП

Теми: ДБР
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Конкурс в ДБР на екваторі: тест на доброчесність 12 грудня 2016, 13:49
Найєм розкритикував комісію з ДБР та анонсував "радикальні заходи" 9 грудня 2016, 11:36
Матіос, який хоче очолити ДБР, втік від питань про 34 мільйони "дивідендів" 28 листопада 2016, 08:18
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Пєсков вдав, що не бачив найманця Вагнера на прийомі у Путіна
У ГПУ є докази проти запорізького губернатора
Трамп номінував на держсекретаря США прихильника Росії
НАБУ викликало Довгого на допит через "записи Онищенка"
Усі новини
I/am/from

Софі Віллі розповідає про дитинство в Тбілісі

Афіша на 9-11 грудня

Відкриття "Зими на ВДНГ", святкові "Всі свої" і, як завжди, сила-силенна вечірок